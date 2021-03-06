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В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной

В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченнойФото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила крайнюю обеспокоенность из-за того, что многие люди и правительства стран считают пандемию коронавируса законченной. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, трансляция доступна в Twitter.

Он заверил, что это и не так, и предупредил о возможности третьей и четвертой волны COVID-19, если жители Земли не будут осторожны.

По словам Райана, появление вакцин от коронавируса обнадеживает, однако необходимо сохранять бдительность и концентрацию. «Надеясь на вакцину, люди начинают действовать несколько расслабленно. А изменение поведения людей в конечном счете влияет на эпидемиологическую ситуацию и скорость распространения вируса», — объяснил эксперт ВОЗ.

Он призвал продолжать тщательно соблюдать общественные меры по борьбе с распространением коронавируса, которые в состоянии подавить в том числе и новые штаммы.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Однако это не значит, что вирус полностью исчезнет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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