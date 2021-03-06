Великий пост в 2021 году: когда начинается и когда заканчивается

Вадим Карасев

Великий пост — самый важный из всех. Каждому верующему человеку необходимо помнить, когда он начинается и когда заканчивается. Это позволяет правильно настроиться на период воздержания.

Большинству двунадесятых праздников предшествует период воздержания. Пасха — самый большой праздник в календаре православного человека. Поэтому и пост перед этим событием особенно строгий.

Когда начинается Великий пост

Самый главный пост в году начинается всегда в понедельник, сразу после Масленичной или, как ее еще называют, Сыропустной недели. В 2021 году этот день выпадает на 15 марта.

Стоит помнить о том, что огромную важность имеет воскресенье перед началом поста, именуемое Прощеным. В этот день очень важно искренне попросить прощения у близких людей, но еще важнее даровать это прощение другим — даже тем, кто о нем не просит. Именно в этом и состоит вся суть христианства — научиться прощать других людей так же, как их прощает Господь.

С самого первого дня поста люди должны жить с этим знанием и этой целью — стать похожими на Христа. С 15 марта важно не только соблюдать диету, но и развиваться духовно — посещать церковь, делать добрые дела.

Когда заканчивается Великий пост 2021 года

46 дней — столько придется поститься в 2021 году. Окончание поста — последний день перед Великой Пасхой. Речь идет о Страстной субботе, которая выпадает на 1 мая. Это и есть последний день воздержания.

Пост не должен быть изнурительным. Истинные верующие прекрасно понимают, что они исполняют волю Божью, поэтому не жалуются на тяготы. Помните о том, что вы не обязаны соблюдать строжайший пост, если у вас проблемы со здоровьем. Главное — это молитвы и смирение. Диета всегда второстепенна.