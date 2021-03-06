Весенние заклички: славянские обряды на привлечение счастья, любви и благополучия в дом

Вадим Карасев

Весна — время пробуждения, и этот период был важным в жизни наших предков. В начале весны проводились обряды по привлечению в жизнь позитивных перемен, которые и в современном мире помогут достичь желаемого.

Весенние заклички — время, когда призывают долгожданное тепло, прощаются с холодами и помогают весне освободить землю от холода, льда и снегов. В период с 21 марта до Егорьева дня и даже до Троицы пелись песни, призывающие птиц поскорее вернуться в родные края и принести на крыльях долгожданное тепло. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традиционными обрядами наших предков, которые помогают привлечь в жизнь любовь, счастье и благополучие.

Весенний обряд на привлечение любви

Традиционно весной начинаются гуляния, которые собирают и старшее, и молодое поколение. Весна — время расцвета чувств, и молодые девушки проводят обряды на привлечение любви. Для этого выпекают из теста фигурки птиц, которыми угощают возлюбленных или приглянувшихся кавалеров, а также раздают детям, чтобы в будущем судьба подарила крепких наследников. Остатки угощения сушат, крошат и отдают птицам со словами:

«Птахи весной на родину возвращаются, весну на крыльях несут, зиму прогоняют, тепло окликают. Как птах уставших прикормлю, так и любовь свою сыщу. На крыльях птицы счастье принесут, суженому дорогу к порогу укажут».

Привлечение счастья: славянский обряд

Обрести счастье в жизни и оставить проблемы в прошлом получится, если приготовить красную и черную ленты. Их заговаривают перед выходом из дома, поочередно держа в руках:

«Ленту черную в руках держу, беды ей выговариваю, несчастья рассказываю. Как выговорюсь, так и камень с души упадет, несчастье стороной обойдет. Красной лентой счастье привлекаю, благополучие стяжаю. Как холода отступают, так и благополучие в жизнь приходит, мимо не проходит».

Красную ленту повязывают над входной дверью, а черную ленту относят подальше от дома и закапывают под высохшим деревом.

Привлечение благополучия весной

Во время весенних закличек в дома привлекают благополучие, привечая каждого гостя и угощая его тем, что имеется в доме. В прежние времена было не принято скупиться, поэтому столы щедро накрывались, и ни один гость не уходил голодным. В современном мире повторить обряд можно, угощая близких людей, соседей и прохожих, а также делая добрые бескорыстные дела. Во время передачи угощений или свершения доброго дела приговаривают:

«Не от сердца отрываю — с чистой душой добро дарю, обратно ничего не жду. Как я с миром иду, так и ко мне спиной никто не повернется, горестей не принесет, негатива не пожелает. Мой дом счастьем наполнится, коли добро свершится».