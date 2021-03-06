Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Мнения » Весенние заклички: славянские обряды на привлечение счастья, любви и благополучия в дом

Весенние заклички: славянские обряды на привлечение счастья, любви и благополучия в дом

Весенние заклички: славянские обряды на привлечение счастья, любви и благополучия в дом

Весна — время пробуждения, и этот период был важным в жизни наших предков. В начале весны проводились обряды по привлечению в жизнь позитивных перемен, которые и в современном мире помогут достичь желаемого.


Весенние заклички — время, когда призывают долгожданное тепло, прощаются с холодами и помогают весне освободить землю от холода, льда и снегов. В период с 21 марта до Егорьева дня и даже до Троицы пелись песни, призывающие птиц поскорее вернуться в родные края и принести на крыльях долгожданное тепло. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традиционными обрядами наших предков, которые помогают привлечь в жизнь любовь, счастье и благополучие.

Весенний обряд на привлечение любви

Традиционно весной начинаются гуляния, которые собирают и старшее, и молодое поколение. Весна — время расцвета чувств, и молодые девушки проводят обряды на привлечение любви. Для этого выпекают из теста фигурки птиц, которыми угощают возлюбленных или приглянувшихся кавалеров, а также раздают детям, чтобы в будущем судьба подарила крепких наследников. Остатки угощения сушат, крошат и отдают птицам со словами:

«Птахи весной на родину возвращаются, весну на крыльях несут, зиму прогоняют, тепло окликают. Как птах уставших прикормлю, так и любовь свою сыщу. На крыльях птицы счастье принесут, суженому дорогу к порогу укажут».

Привлечение счастья: славянский обряд


Обрести счастье в жизни и оставить проблемы в прошлом получится, если приготовить красную и черную ленты. Их заговаривают перед выходом из дома, поочередно держа в руках:

«Ленту черную в руках держу, беды ей выговариваю, несчастья рассказываю. Как выговорюсь, так и камень с души упадет, несчастье стороной обойдет. Красной лентой счастье привлекаю, благополучие стяжаю. Как холода отступают, так и благополучие в жизнь приходит, мимо не проходит».

Красную ленту повязывают над входной дверью, а черную ленту относят подальше от дома и закапывают под высохшим деревом.

Привлечение благополучия весной

Во время весенних закличек в дома привлекают благополучие, привечая каждого гостя и угощая его тем, что имеется в доме. В прежние времена было не принято скупиться, поэтому столы щедро накрывались, и ни один гость не уходил голодным. В современном мире повторить обряд можно, угощая близких людей, соседей и прохожих, а также делая добрые бескорыстные дела. Во время передачи угощений или свершения доброго дела приговаривают:

«Не от сердца отрываю — с чистой душой добро дарю, обратно ничего не жду. Как я с миром иду, так и ко мне спиной никто не повернется, горестей не принесет, негатива не пожелает. Мой дом счастьем наполнится, коли добро свершится».

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"
До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой батя»
Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой
Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под стражи
Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под
Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом детей
Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом
В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками
В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками
Россиянам раскрыли способ избавиться от звонков менеджеров по продажам
Россиянам раскрыли способ избавиться от звонков менеджеров по продажам
Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского
Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского
Глеб Павловский рассказал, как Ельцину удалось победить на выборах 1996 года
Глеб Павловский рассказал, как Ельцину удалось победить на выборах
"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ
"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети
Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения известного политзаключенного
Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный

Топ на сегодня

Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Еще по теме

Славянские традиции: как правильно встречать весну
Традиции наших предков. Обряды встречи птиц и заклички Весны
Как исполнить мечту в первый день весны: обряды на деньги, любовь и благополучие
Вербное воскресенье 21 апреля: обряды и заговоры на деньги, любовь и благополучие