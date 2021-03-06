Владимир Кузьмин: «От рэпа на русском чуть не вырвало, а вся попса на четырех аккордах»

Анастасия Иванова

Кузьмин не слушает песни российских исполнителей. Артист считает, что коллеги делают не совсем качественную музыку. Владимир Борисович рассказал, чье творчество ему больше по душе.

65-летний Владимир Кузьмин заметил, что на изоляции музыканты не сидели сложа руки. Многие выпустили хорошие треки и даже альбомы. «И молодежь, и старички делают отличную гитарную музыку. Но я консерватор, слушаю только западную и на CD в основном. У меня весь дом завален дисками. Нравится The Record Company, Christian Smith, Justin Cody Fox — полно хорошей музыки. Все клевые! Такую музыку люблю, другую почти не слушаю», — заявил артист.

Как отметил Владимир Борисович, творчество же российских исполнителей ему совсем не нравится. «На русском не могу, тут же выключаю, потому что ничего интересного не слышу. Пытался слушать рэп на русском, но меня, как говорит Владимир Матецкий, чуть не вырвало. Совсем не нравится. А попсу чего слушать? Там музыки нет вообще. Одно и то же, особенно по телевизору. На фестивале «Жара» в 2019-м в Баку прослушал целое отделение нашей молодежной музыки. Все песни на одних и тех же четырех аккордах. Это так смешно и так грустно на самом деле. Все одинаково уныло. А рок у нас кто еще играет, кроме нас? Я даже не знаю», — высказался певец.

Сам же Кузьмин во время самоизоляции записал много новых песен. Представит свежие хиты исполнитель совсем скоро — 8 марта Владимир Борисович даст большой концерт. «Когда первый раз объявили карантин, я был счастлив. У меня столько свободного времени не было, наверно, лет 30. Так, чтобы без гастролей. За полтора года выпустил три альбома. Был очень рад, что у меня появилось время и собой заняться, и музыкой. Многому научился, сидя на изоляции, снова стал записывать сам музыку как звукорежиссер. Альбом «Мне одиноко, детка» почти полностью записал сам и свел его самостоятельно», — подчеркнул музыкант.

Сейчас Владимир Борисович привыкает к напряженному графику и постоянным гастролям — после карантина артисту тяжело вернуться в прежний режим. «Мне не на что жаловаться. Наоборот, жалуюсь на то, что уже начинается дикий чес — большое количество выступлений. А я не готов к этому. Стал расслабленным и домашним. Куда-то ездить так не хочется. Мы в Хабаровск слетали, и я потом несколько дней в себя прийти не мог из-за перелета и смены часовых поясов. Без привычки тяжело», — заключил Кузьмин.