Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19

Вадим Карасев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна никогда и ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Выступая в парламенте, он в очередной раз пообещал не допустить прививания украинцев препаратом из РФ. Причиной он назвал вооруженный конфликт на Донбассе, а также воссоединение Крыма с Россией.

"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", — цитируют его СМИ.

До этого украинские медики утверждали, что главный санврач страны Виктор Ляшко лжет о принципиальной невозможности регистрации российского препарата.

Как сообщал NEWSTES, ранее президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины — это ее одобрение европейскими регулирующими органами. В то же время Словакия 2 марта приняла первую партию "Спутника V" без разрешения ЕС.