Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19

Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна никогда и ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Выступая в парламенте, он в очередной раз пообещал не допустить прививания украинцев препаратом из РФ. Причиной он назвал вооруженный конфликт на Донбассе, а также воссоединение Крыма с Россией.

"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", — цитируют его СМИ.

До этого украинские медики утверждали, что главный санврач страны Виктор Ляшко лжет о принципиальной невозможности регистрации российского препарата.

Как сообщал NEWSTES, ранее президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины — это ее одобрение европейскими регулирующими органами. В то же время Словакия 2 марта приняла первую партию "Спутника V" без разрешения ЕС.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глеб Матвейчук потерял отца
Глеб Матвейчук потерял отца
В шоу «Голос.Дети» новый скандал? К дочери Трофима повернулись все судьи
В шоу «Голос.Дети» новый скандал? К дочери Трофима повернулись все
Мама пережившего инсульт Алексея Янина: «Пока дышу, буду ставить сына на ноги»
Мама пережившего инсульт Алексея Янина: «Пока дышу, буду ставить сына
Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19
Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую
Старейший форум российских хакеров взломали
Старейший форум российских хакеров взломали
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько недель
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу скопинского маньяка
Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna

Еще по теме

Президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины
Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»