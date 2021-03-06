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Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного возраста

Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного возрастаВячеслав ВолодинФото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о возможном повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента в субботу, 6 марта.

«Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что данный вопрос в настоящее время не рассматривается и в повестке его нет, а распространившиеся ранее заявления не имеют под собой никаких оснований. Спикер палаты подчеркнул, что на недавней встрече с президентом страны депутаты обсуждали меры поддержки данной категории граждан, в частности индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее ошибочно заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста. Парламентарий объяснил это тем, что предыдущее повышение не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда. В Кремле данную информацию опровергли.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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