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Волонтеры поздравляют женщин по всему миру в рамках акции "Make her smile"

Волонтеры поздравляют женщин по всему миру в рамках акции "Make her smile"

6, 7 и 8 марта во многих странах мира волонтеры поздравят женщин с Международным женским днем в рамках акции "Make her smile", которая проводится уже на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков мира.

В этот день традиционно мужская часть планеты поздравляет своих любимых и значимых женщин с самым весенним и нежным праздником.

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Волонтеры из разных уголков Земли присоединятся к поздравлениям. Мужчины разных возрастов и профессий подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.

Кроме того, волонтеры расскажут об онлайн-акции, призывая всех мужчин к ней присоединиться.

Для участия необходимо выложить в социальную сеть поздравления с Международным женским днем с хештегом #MakeHerSmile, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции www.makehersmile.world.

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По материалам: uposters.ru
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