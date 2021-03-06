"Вожу на терапию": кот Димы Билана заразился ВИЧ

Вадим Карасев

39-летний Дима Билан сделал неожиданное признание. У домашнего любимца певца обнаружили ВИЧ, сообщает "Комсомольская правда".

Дима Билан поделился с журналистами своим семейным горем. Как выяснилось, у кота популярного исполнителя обнаружили ВИЧ.

"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", - откровенно рассказал артист.

При этом Дима Билан счел нужным уточнить, что у него самого нет ВИЧ. "Однако хочу напомнить, что болен не я, а мой кот. Товарищи, журналисты, не обрезайте мои слова!" - заявил певец.

Как сообщает РЕН ТВ, в прошлом году Дима Билан сообщал, что его кот провел в больнице полтора месяца. Домашний любимец перенес тяжелое лечение, сутками лежа под капельницами.

Отмечается, что у кошек вирус иммунодефицита является гемоконтактной инфекцией. Наиболее часто животные заражаются ею во время драк - именно из-за этого больше подвержены ВИЧ самцы. Вирус иммунодефицита неизлечим у кошек, однако их жизнь можно поддерживать терапией.

Дима Билан до этого крайне эмоционально отреагировал на шутливое предложение одной из своих поклонниц скорее жениться. Певец заверил фанатку, что у него нет проблем в личной жизни.



Штамп для меня - ничто и формальность! Я все даю и без него! Не переживайте! Все у меня отлично на личном!

Дима Билан раскрыл, что на самом деле у него есть постоянный партнер. При этом певец заявил, что счастлив в отношениях.

Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек.

Исполнитель не стал раскрывать подробности о своем партнере - Дима Билан вообще не любит говорить о своей личной жизни.[b][/b]



Как писал NEWSTES, ранее Дима Билан подал в суд на мужа собственной сестры из-за долга в 19 миллионов.