Выявлены главные приложения-распространители личных данных пользователей

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты выявили приложения, которые активно занимаются передачей данных пользователей третьим лицам. Соответствующий отчет компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью, опубликован на сайте организации.

В частности, они пришли к выводу, что главным распространителем личной информации является приложение соцсети Instagram — оно делится 79 процентами данных юзеров, в том числе историей просмотров, а также сведениями о покупках.

Следующими в списке значатся приложения соцсети Facebook, передающее 57 процентов данных, и платформы YouTube, которое распространяет 42 процента данных, в частности, для информирования о типах рекламы, которые пользователи видят до и во время просмотра видео.

Специалисты pCloud заметили, что в целом около 80 процентов приложений используют данные своих юзеров и подписчиков. Такая работа осуществляется, к примеру, для улучшения их работы и исправления ошибок, а также для передачи третьим сторонам и показа рекламы.

Также в организации выделили и те приложения, которые собирают и передают меньше всего личной информации или же вовсе этого не делают — речь идет о Skype, Microsoft Teams, Clubhouse, Netflix, Signal и Telegram.

23 февраля эксперты по кибербезопасности заявили, что мошенники используют разные методы кражи личных данных в интернете, и раскрыли наиболее распространенные из них. По словам ведущего специалиста «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, бывает так, что человек сам делится именем и телефоном в социальных сетях. Также утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или подобных сервисов.