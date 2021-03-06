Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь в борьбе с олигархами. Об этом пишет пресс-служба офиса главы государства на странице в Facebook.

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Украина намерена преодолеть систему, где господствуют олигархи, а также укрепить отношения с партнерами, в частности, с США.

Игоря Коломойского "за значительную коррупцию". Под ограничения также попали его родственники.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Хорошие новости: Дом 2 возвращается!
Хорошие новости: Дом 2 возвращается!
Алена Савкина тяжело переживает разрыв с Ильей Семиным
Алена Савкина тяжело переживает разрыв с Ильей Семиным
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов
Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести сверхчеловеческий слух
Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает
США и Европа объявили перемирие в торговой войне
США и Европа объявили перемирие в торговой войне
Банки вручили россиянам рекордное количество карт
Банки вручили россиянам рекордное количество карт
Жириновский объяснил нежелание женщин править Россией
Жириновский объяснил нежелание женщин править Россией
Врач назвал самый опасный прибор на кухне
Врач назвал самый опасный прибор на кухне
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Еще по теме

Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский: Украина и Россия смогут быть партнерами. Но в Путине партнера не вижу
Зеленский считает, что встреча с Трампом будет «мощной»
Порошенко поблагодарил ЕС за высокую оценку выполнения Украиной СА