Жена Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание, и я выла от отчаяния»

Влада Некрасова

Алексей Янин уже пять лет прикован к инвалидному креслу после инсульта. Его жена Дарья была вынуждена сама справляться с жизненными проблемами и лечить не только мужа, но и сына.

Дарья Янина очень долго отказывалась от общения с журналистами. Дело в том, что женщину пытались выставить злодейкой. Якобы после горя, произошедшего с Алексеем, она слишком быстро начала делать карьеру. При этом родители актера уверяют, что у невестки не было выбора.

«Даша была совсем молодой девушкой и вдруг осталась одна с ребенком. Она работает, себя не жалеет, чтобы поднять сына. При этом еще нам помогает деньгами. Внук у нас очень развитый мальчик: ходит в несколько секций, у него много увлечений. Это все заслуга Даши, которая с ним каждую минуту. Мы ее ни в коем случае ни за что не осуждаем», — рассказала мама Янина.

Впервые критика в адрес Дарьи прозвучала после того, как Алексей переехал из их московской квартиры в загородный дом родителей. Тогда фанаты были уверены, что супруга предала актера. Как оказалось, у артистки были свои причины для принятия такого сложного решения.

«Спустя какое-то время после ситуации с Лешей у нас заболел сын. Заболел очень серьезно. Врачи ставили либо онкологическое заболевание, либо что-то генетическое. И это самое страшное, что может услышать мать. Я выла от отчаяния, как волк и не понимала, что мне делать дальше. Тогда мама Леши сказала, что заберет его в свой дом. Я согласилась, поскольку понимала, что нужно лечить сына, и я не справлюсь с этим всем одна», — поделилась Дарья в эфире программы «Близкие люди» на телеканале «Россия 1».

Сейчас с сыном звезд все в порядке. Дарья старается не только быть хорошей мамой для мальчика, но еще и строить карьеру. Она выступает в качестве певицы, снимается в кино. При этом женщина находит время и на визиты к мужу.

«Для Леши каждый приезд сына и Даши — это праздник. Он их ждет, прекрасно их помнит. Даша старается приезжать по мере возможности, никогда про нас не забывает», — подчеркнула мама актера.

Врачи делали разные прогнозы по поводу будущего Алексея. Многие из них были уверены, что он не выживет после инсульта, но Янин доказал обратное. Сейчас актер продолжает бороться за счастливое будущее вместе с близкими.