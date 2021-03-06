Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили

Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили

Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения СаакашвилиФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому по кадровой политике, сообщает РИА Новости.

Российский политик отреагировал на новость об увольнении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с должности члена Совета по градостроительству Украины.

«Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, — это самые талантливые люди», — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Саакашвили еще может сыграть свою роль. Если бы бывший президент Грузии возглавил все правительство Украины, то «от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров». Жириновский также предложил Зеленскому подумать еще об одном ценном кадре — Михаиле Ходорковском.

Михаил Саакашвили с мая 2020 года занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. На Украину он вернулся сразу после того, как Зеленский стал президентом в 2019 году. С экс-главой государства Петром Порошенко у них были серьезные конфликты: Саакашвили пробыл губернатором Одесской области с 2015 по 2016 год, но был уволен со скандалом и обвинениями в растрате.

Саакашвили в ответ начал кампанию против Порошенко и агитировал за его свержение. В результате в 2017 году политика лишили украинского гражданства, но выдворить из страны его сумели только в 2018-м.

На родине Саакашвили объявлен в розыск как фигурант нескольких уголовных дел. Однако он активно поддерживает грузинскую оппозицию и остается лидером и основателем одной из главных оппозиционных партий — «Единого национального движения».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
Мадуро привился российской вакциной от коронавируса
Мадуро привился российской вакциной от коронавируса
Мясников заболел и дал совет россиянам
Мясников заболел и дал совет россиянам
Дегтярев озвучил новые меры поддержки социально ориентированных НКО
Дегтярев озвучил новые меры поддержки социально ориентированных НКО
Крупнейшим землевладельцем в России вновь оказался агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева
Крупнейшим землевладельцем в России вновь оказался агрокомплекс семьи
Волонтеры поздравляют женщин по всему миру в рамках акции "Make her smile"
Волонтеры поздравляют женщин по всему миру в рамках акции "Make her
Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили
Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили
Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке
Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке
Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного возраста
Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного
Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у женщин
Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у
Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае
Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Жириновский позвонил Порошенко
Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили
Украину сами спасём! Уезжай в Грузию! — Ляшко обратился к Саакашвили
Саакашвили ответил на слова Медведева об «обгадившемся пассажире»