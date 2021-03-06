Жириновский описал судьбу России при сохранении СССР

Вадим Карасев

Владимир ЖириновскийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.

Жириновский отметил, что тогда население составляло бы 300 миллионов человек, экономика развивалась, и граждане страны были бы «самодостаточными». «Мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке», — сказал он.

Политик считает, что в случае сохранения СССР была бы решена земельная проблема, а страна «уже лет 20 бы экспортировала продовольствие». «Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились», — заключил он.

Ранее Жириновский назвал виновных в развале СССР и вступился за бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Он напомнил об ответственности его ЦК, Политбюро, силовиков, «которые струсили и показали свою немощность». Политик отметил, что спустя 30 лет легко переложить всю ответственность на одного «немощного 90-летнего старика».