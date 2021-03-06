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Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь погубить карьеру, то …»

Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь погубить карьеру, то …»

Несколько месяцев назад продюсер Константин Меладзе представил общественности обновленный состав группы «ВИА Гра». Теперь в коллективе играют Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Девушки раскрыли, на каких условиях они попали в проект.


Работа в сфере шоу-бизнеса предполагает много сложностей: пристальное внимание поклонников, напряженный график, преследование, хейтеры и негатив в социальных сетях. Все эти пункты также осложняет и контракт, подписанный с продюсером. Новые участницы открыто заявляют, что сейчас не получают баснословные гонорары за выступления. Кроме того, «ВИА Гра» отметила, что ради карьеры им придется забыть о роли матери. Нежелательно обзаводиться семьей и беременеть — именно такова плата за успех.

 «Не хочу разрывать контракт с Меладзе. Константин такой человек, который никогда никого не держит насильно. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай!» — посекретничала Ксения Попова.

Напомним, ранее группу покинула Анна Седокова, потому что хотела ребенка. Однако после родов Меладзе отказал ей в возвращении в группу. По словам Константина, девочки ее могли не принять.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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