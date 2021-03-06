Звезда сериала «Эпидемия» Виктория Агалакова снялась в клипе рэпера WICK

Лидия Мартынова

В Сети появился новый клип рэп-исполнителя WICK с Викторией Агалаковой из сериала «Эпидемия». Евгений Хазыков (так зовут музыканта) решил пригласить на одну из главных ролей актрису, которая прославилась на весь мир.

По сюжету Виктория и WICK играют современных Бонни и Клайда. События разворачиваются период, когда после нескольких совместных и счастливых лет в отношениях героя WICK задерживают за незаконную деятельность. Виктория расстается с избранником и встречает нового парня, с которым у нее взаимная симпатия. Переживая новые эмоции, Агалакова пересматривает жизненные ориентиры благодаря новому молодому человеку. Но все резко меняется, когда главный герой выходит из тюрьмы и узнает о предательстве любимой. Былые чувства и обиды берут вверх, и он решает отомстить ей.

Как сообщили «NewsTes.ruу» пресс-менеджеры WICK, над видеоклипом работали специалисты кинокомпании Red Pepper Film, а режиссером выступил Антон Сазонов. Оператором стала Мария Жердина — она уже успела поработать с такими исполнителями, как Шарлот, MIYAGI, T-fest, OQJAV и другими.

«Это был новый опыт для меня, но все прошло круто. Снимали в разных локациях и сделали потрясающую работу», — поделился WICK.

Снимали клип в родном городе рэп-исполнителя WICK Екатеринбурге — ради этого пришлось перекрыть одну из улиц для воссоздания настоящей аварии с участием профессиональных каскадеров.