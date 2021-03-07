200 квадратов, камин и робот в гостиной: Сергей Астахов показал квартиру в Москве

Лидия Мартынова

Сергей Астахов в эфире НТВ признался, что о собственной квартире подумал в первую очередь — после развода он оставил жилплощадь жене, затем купил апартаменты дочери и только недавно сделал ремонт у себя.

По его словам, купить жилье заставила не нужда, а желание наконец-то обзавестись собственной недвижимостью. Ради этого он приобрел две соседние квартиры в элитном доме в центре Москвы и затеял грандиозный ремонт. Строители убирали стены, следовали дизайн-проекту и продумывали каждую деталь. «Несколько «камазов» кирпичей вывезли», — рассказывает 51-летний Астахов на съемках программы НТВ «Звезды сошлись».

В строительных работах он участия не принимал, так как пропадал на бесконечных гастролях, и все тяготы общения со строителями пришлось перенести третьей супруге Виктории. «Я приезжал и говорил: «А давайте попробуем так», — и снова уезжал», — признался Сергей.

В какой-то момент актеру надоело бесконечно перестраивать помещение, и он остановился на предложенном варианте. Теперь у него имеется 200 квадратных метров в сердце Москвы — где он сделал большую кухню-гостиную, несколько спален, кабинет и санузел. Изюминкой жилища является камин, а также огромный трехметровый робот, которого Сергей привез из гастрольно поездки.

Правда, даже сейчас звезда не очень доволен тем, что получилось. «Но мне надоело перестраивать квартиру, у меня никогда не было загородного дома, надеюсь, совмещу свои желания и возможности и замучу что-нибудь», — сказал Астахов в эфире НТВ.