5 вещей, которые обязательно нужно сделать до Прощеного воскресенья 14 марта

Вадим Карасев

14 марта — самый важный день подготовки к Великому посту. Прощеное воскресенье является днем, к которому нужно готовиться заранее. Эксперты рассказали, как именно это нужно делать.

Многие помнят о том, что в этот день нужно прощать людей, но далеко не все знают, что нужно обязательно сделать до этого праздника. Пришло время узнать, как подготовиться к дню всепрощения.

Вспомнить о своих грехах

Первое, что нужно сделать до этого важного дня, — вспомнить о своих прегрешениях, обидах, которые мы нанесли близким, друзьям. Очень часто мы забываем о том, что сделали не так. Нужно обязательно вспомнить, когда и с кем мы поступили плохо, чтобы в воскресенье 14 марта попросить за это прощения.

Не нужно говорить просто «прости меня». Прощения просят всегда за что-то. Запишите на листке всё то, за что вам хотелось бы получить прощение.

Вспомнить про обиды других людей

Многие ошибочно полагают, что суть этого дня в том, чтобы просто попросить прощения. Все совсем не так. Оказывается, важнее не просить прощения, а даровать его. Нужно еще до Прощеного воскресенья вспомнить о том, что плохого вам сделал тот или иной человек.

14 марта нужно прочитать свои заметки и постараться искренне простить всех тех, кто попал в этот список. Самое главное — не говорить человеку об этом. Простите его в душе, отпустив ему его грех. Церковнослужители отмечают, что Божьего прощения достойны лишь те, кто умеют прощать близких.

Посетить храм в субботу

В субботу и воскресенье проводятся очень важные службы в храме. 13 и 14 марта нужно посетить церковь. Если такой возможности нет, можно помолиться дома перед иконами. Нужно читать молитвы о прощении грехов.

Вдоволь повеселиться

Начиная с 15 марта, с первого дня Великого поста, веселье будет под запретом. Это не значит, что нужно будет унывать, но чрезмерные увеселения будут запрещены. Уже в день Прощеного Воскресенья желательно начать настраиваться на последующий пост, поэтому до 14 числа нужно как следует нагуляться и наесться скоромной пищи.

Проникнуться любовью к близким

Не стоит ссориться и ругаться. Нужно делать все возможное, чтобы до начала поста не происходило ничего неприятного, негативного. В дни перед Прощеным воскресеньем стоит проникнуться любовью к миру, к себе, к Богу и к близким, сделать что-нибудь хорошее.