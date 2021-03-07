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Администрации Байдена предложили новый подход к России

Администрации Байдена предложили новый подход к РоссииФото: Erin Scott / Reuters

Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински (Joshua Huminski) рассказал о том, как США следует думать о России. Соответствующий материал публикует The Hill.

По мнению американского политолога, необходимо, чтобы новая стратегия администрации президента США Джо Байдена начиналась с глубокого понимания российских интересов, мощи и поступков, а «не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки». Хумински уверен, что это поможет выработать более умную и дальновидную политику в отношении страны.

«В последние годы мы наблюдали реальное применение российской мощи на местах, и ее успех заслуживает внимания и требует пересмотра нашего мнения о возможностях Москвы. Россия захватила Крым практически без конфликта (и, конечно, с минимальной реакцией Запада), поддерживает конфликт на востоке Украины и проводит зарубежные операции в Сирии. Все это — с замечательными результатами. Это точно не признаки "слабой" власти», — выразился эксперт, добавив, что существуют различия между тем, как Россию описывают, и какая она на самом деле.

Он призвал понять и принять Россию, но подчеркнул, что понимание не означает признание. «Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон», — пояснил он.

Ранее в марте в США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны. Кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в нескольких основных сферах. К ним он отнес обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах».

В мире

По материалам: lenta.ru
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