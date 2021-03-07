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Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»

Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»

На днях Александр Липовой официально развелся с Сашей Кабаевой. Похоже, бывшим супругам не удалось сохранить дружеские отношения. Как оказалось, модель не дает экс-возлюбленному видеться с общим наследником.


44-летний Александр Липовой признался, что экс-супруга препятствует его общению с сыном. По словам спортсмена, ему запрещено навещать наследника. «С сыном не вижусь, жена не дает», — вздыхал звезда.

Напомним, что у Липового растут два сына: Алекс от союза с Аланой Мамаевой, и второй — Демид, который родился в браке с Сашей Кабаевой. С матерью первенца кикбоксер в весьма натянутых отношениях, модель даже собиралась лишить его родительских прав. Очевидно расстаться со второй избранницей на мирной ноте у него также не получилось. Несколько дней назад Александр развелся с Сашей, брак с которой начал трещать по швам еще до ареста в 2019-ом. Звездный отец намекнул, что и она не дает ему видеться с мальчиком.

«По привычке называю женой, все-таки четыре года вместе. Почему развод? Так бывает в жизни, было красиво, а потом некрасиво», — заявил спортсмен в социальных сетях.

Напомним, спортсмен и модель поженились в 2016-м. Спустя три года после свадьбы Липового обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Тогда Кабаева не бросила супруга, а наоборот, поддерживала и боролась за его освобождение.

Отметим, что суд приговорил трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу к двум годам заключения, но выпустили раньше положенного срока — в феврале 2020-го спортсмен покинул места лишения свободы. «Самое печальное, что посадил Липового подозреваемый в мошенничестве по фамилии Прохоров. Этот человек находится в розыске. В свое время Липовой дал ему 4,5 миллиона рублей на бизнес, а тот его кинул», — объяснял адвокат Александра.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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