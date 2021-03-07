Алена Савкина рассказала про желание подавлять и борьбу с «мужским иго»

Вадим Карасев

Алена Савкина рассталась с Ильей Семиным и снова рассуждает о чувствах и любви, стараясь разобраться, почему ей так не везет в любви. По мнению экс-участницы, все дело в ее сильном характере и желании бороться с «мужским иго». Пользователи с юмором отреагировали на рассуждения Алены и дали ей несколько советов, в том числе научиться грамотно писать.

«Вот таким женщинам трудно найти своё счастье, они его безумно желают, хотят и, наверно, это одно из пустот главных в ее душе. Я такая была долго, честно. Сейчас я тоже хочу просто женского счастья, домик с камином, мужа и полноценную семью, сейчас я наоборот хочу быть маленькой девочкой. Не сильным воином против мужского иго)))) а именно девочкой, которую любят», - считает Алена.

Экс-участница нашла причину своих неудач на любовном фронте. По мнению Алены Савкиной, она не может найти любовь, потому что на ее пути встречались плохие мужчины. Из-за этого сформировалось желание подавлять мужчин, а чувства делятся на большую любовь или большую ненависть. Она бросается из крайности в крайность, пишет newstes.ru.Алена призналась, что и сама понимает, как это ужасно, что это приводит к токсичным отношениям, потому что нельзя пытаться везде стать первой. Мужчины такого не терпят, а если терпят, то такие мужчины быстро надоедают женщинам. А женщины не могут найти свое счастье, хотя безумно его желают. Сама она тоже была такой, но мечтает о простом женском счастье.Подписчицы не стали сочувствовать Алене, а заверили ее, что у нее нет сильного характера, а есть истеричность. И посоветовали не бросаться от одного партнера к другому, а сделать перерыв, и когда появится мужчина, с которым она решит встречаться, не спешить его знакомить с ребенком и требовать свадьбу. Необходимо узнать человека и только потом делать решительные шаги.Савкиной не в первый раз дают такие советы, но она аргументирует свое поведение тем, что она просто такой человек, который никак не может без любви. Ну а то, что каждый раз все заканчивается провалом, не ее вина. Хотя бывшая подруга Яна Захарова так не считает. Хейтеры ее цитируют, уверяя, что Захарова, как никто, знает, что жизнь Савкиной «ад и дно».