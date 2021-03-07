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Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы

Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы

У звезды «ДОМа-2» непростая судьба: несколько лет назад в попытке заработать она угодила за решетку. Единственное, что спасало ее в той ситуации — это знание, что на воле ее ждет любимый человек. Однако мужчина не был до конца верен Насте.

37-летняя Анастасия Дашко откровенно рассказала о тяжелых событиях поклонникам. Покинув тюрьму, звезда телешоу начала налаживать личную жизнь, но ее ждало новое испытание. Они уже жили вместе с Константином, когда он признался, что у него будет ребенок, зачатый во время курортного романа. «В один из вечеров он набрался смелости, немного выпил, и бомбанул… Говорит: «Вообще, у меня через месяц дочка родится». Сказать, что я была в шоке,  — ничего не сказать», — делится Настя. 

Мимолетное влечение к женщине из Челябинска, которая старше Константина на семь лет, повлекло за собой серьезные последствия. Муж Насти решительно отказался от аборта и теперь помогает наследнице. «Вместе они были 14 дней, а потом разъехались по домам. Через неделю она позвонила Косте и сказала, что беременна. Она надеялась на отношения, а он ей сообщил, что ждет меня», — рассказывает Дашко. 

В итоге, Настя сыграла свадьбу с возлюбленным. При этом звезда реалити-шоу не стала препятствовать общению отца с девочкой и даже принимала любовницу мужа у себя дома. «После этого он перестал прятаться и уже открыто звонил этой женщине, спрашивал, как она себя чувствует, надо ли что-то. Девочка, кстати, очень похожа на нашего Луканю, мы общаемся, пару раз она приезжала к нам в гости на несколько дней», — признается Дашко. 

Подписчики поддержали экс-участницу «ДОМа-2» и отметили, что она поступила мудро. «Настюша, ты сильная духом! Вдохновляешь»; «Счастья тебе и твоей семье, спасибо за откровенность»; «Да, каждый может в жизни ошибиться, и правильно — дети не причем. Пусть они сводные, но имеют право знать друг о друге и общаться», — написал публика. 

Сейчас Анастасия счастлива в браке и воспитывает двоих сыновей. Вместе с мужем экс-участница популярного телешоу занимается бизнесом — у пары собственная компания по грузоперевозкам. Супруги живут в Екатеринбурге и не собираются переезжать в столицу.

Напомним, что Дашко могла бы избежать тюремного заключения, но злую шутку сыграла с ней излишняя публичность. Дело получило громкую огласку, что привело к более суровому наказанию. «Обычно за такое преступление, которое совершила я, люди получают условный срок. Но из-за моей медийности я получила срок вполне реальный, хотя у меня до этого не было даже административных штрафов, был выплачен весь ущерб и сделано все, чтобы срок был условным. Но в данном случае, популярность сыграла мне не на руку, ко мне было повышенное внимание», — рассказывала Настя «NewsTes.ruу». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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