Андрей Ургант: «Я подарил четыре автомобиля девушкам, но после этого меня всегда бросали»

Лидия Мартынова

64-летний актер Андрей Ургант в юности слыл дамским угодником. Ему приписывали романы не только с известными актрисами, но и звездами кино. Но он постоянно разочаровывался в любви.

Во время записи программы «Сегодня вечером» на Первом канале Андрей Львович серьезно рассуждал о женщинах, которых на протяжении жизни он очень любил, ценил и всегда уважал. Примечательно, что Ургант, который в Петербурге всегда считался завидным женихом, несколько раз испытывал крах в любви — и, судя по всему, не по своей воле.

«Я в своей жизни подарил четыре автомобиля любимым — но после этого девушки всегда меня бросали», — откровенно сообщил отец телеведущего Ивана Урганта.

В подробности расставания Андрей Львович вдаваться не стал, сказав, что это дела давно минувших дней, но он ни о чем не жалеет и желаем экс-возлюбленным счастья.

К слову, Ургант был женат три раза. В первом браке с Валерией Кисилевой у него родился сын Иван, который стал главным шоуменом страны. От второго брака с Аленой Свинцовой у театральной звезды родилась дочь Мария, которая живет в Швейцарии, а третьей женой стала Вера Яцевич.

Несколько лет Ургант прожил в гражданском браке с продюсером Еленой Романовой, которая в прошлом году неожиданно стала мамой. Многие поспешили поздравить Андрея Львовича, но оказалось, что они расстались за несколько месяцев до радостного события. Между бывшими сохранились теплые отношения и актер даже стал крестным отцом сына Романовой.