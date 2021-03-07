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Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве

Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в МосквеФото: kino-teatr.ru

Автора «Песни крокодила Гены» Александра Тимофеевского госпитализировали в московскую клинику. Как сообщает РЕН ТВ, 87-летний писатель почувствовал себя плохо.

По словам супруги Тимофеевского, у него обострилось заболевание пищеварительного тракта. В настоящий момент за состоянием здоровья писателя наблюдают врачи.

Тимофеевский во время работы редактором на киностудии «Союзмультфильм» писал сценарии и песни. Среди его работ популярные строки крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», прозвучавшие в мультфильме «Чебурашка».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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