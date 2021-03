Азиза разочаровалась в жюри и со слезами покинула студию. Четвертый выпуск шоу «Маска»

Алексей Вольцев

Новый выпуск шоу «Маска» на НТВ прошел под знаком Филиппа Киркорова и Пингвина — которого председатель жюри ласково называет Пиней. Назывались самые разные версии, кто скрывается в костюме — от Дианы Арбениной до Аниты Цой. Но когда герой стал снимать маску, то это обернулось скандалом.

Пингвин изначально был чуть ли не главным любимчиком шоу. Жюри пыталось выведать все про странную походку героя, узнать, зачем ему яйцо и почему он выбирает такой разношерстный репертуар от «Я шагаю по Москве» до My Heart Will Go On. Чаще всего во время выпусков Пине приписывали две фамилии — Аниты Цой и Дианы Арбениной. Обе вокалистки невысокого роста, имеют узнаваемые движения и прекрасно поют.

Когда в последнем выпуске Пингвин неожиданно попал в финальную номинацию вместе с Бананом и Розовой Пантерой, мало кто думал, что он уйдет: уж слишком силен человек, скрывающийся в этом костюме. Но Банана спасли зрители, а жюри решило снять маску с Пини… который оказался певицей Азизой.

Обычно, когда герой снимает маску, то все задорно аплодируют, радуются и улыбаются. Но в этот раз повисло гробовое молчание. Киркоров несколько секунд сидел, открыв рот, а Тимур Родригез, придя в себя, закричал: «А я же говорил, что это Азиза».

56-летняя певица вовсе стояла мрачнее тучи и не могла вымолвить ни слова. «Моя мечта был дойти до конца проекта. Это мое дитяко, это так и останется здесь, со мной», — сказала артистка, намекая на яйцо, которое носила с собой. «Всем спасибо большое», — сказала исполнительница и неожиданно ушла со сцены, даже не став исполнять финальную песню, как это делали все участники до нее.

«Я себе не прощу этого никогда. Невозможно поверить. Ну как так? Хоть кто-нибудь бы намекнул! Я представляю, что она могла бы делать дальше в этом проекте. Она же уникальная, она все может!» — убивался Киркоров.

Кстати, Филипп во время выпуска рассказал интересную историю, связанную с Азизой, когда члены жюри обсуждали, кто скрывается под маской Пингвина. Так, появилась версия, что это может быть Анна Чиповская или же Елена Воробей. Именно тогда прозвучало имя звезды 90-х. «Пингвин, Азизочка, выйди за меня замуж. Я троим делал предложения, две отказались, одна согласилась», — пошутил исполнитель хита «Единственная».

Больше всего шуток досталось Банану, под которым скрывается «Буй», то есть Александр Буйнов — в этом уже почти никто не сомневается. Да и сам Банан, похоже, уже смирился с этим и откровенно ответил на вопрос Валерии: «Побольше попеть хочется».

Откровенностью отличился и Александр Ревва — во время выступления Единорога, на экране транслировались фрагменты из клипа «Гимн Земли», где певец выступил в роли альтер эго Кентавра. Под общий смех публики и жюри артист спросил: «Откуда у вас мои фрагменты до операции?». Явный намек на слухи о том, что юморист ложился под нож хирурга.

В итоге, жюри открыло три маски. Впереди зрителей НТВ ожидает яркая борьба и новые номера, а также неожиданные герои, которые скрываются лица под разными персонажами.