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Басков раскрыл причину отказа от поездки на «Евровидение» с Киркоровым

Басков раскрыл причину отказа от поездки на «Евровидение» с КиркоровымФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Российский певец Николай Басков раскрыл причину отказа от поездки на музыкальный конкурс «Евровидение» с исполнителем Филиппом Киркоровым. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Филипп "съел" все, что только можно на "Евровидении". Знает всю кухню изнутри», — отметил артист. По словам Баскова, для Киркорова каждый год кого-то везти на международный песенный конкурс — это уже развлечение. При этом Киркоров неоднократно предлагал Баскову составить ему компанию, но певец каждый раз отказывался. «Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить», — поделился он.

О том, что Киркоров будет представлять Молдавию, стало известно 27 января. Он поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены подготовленным выступлением.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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