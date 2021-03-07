Басков раскрыл причину отказа от поездки на «Евровидение» с Киркоровым

Вадим Карасев

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Российский певец Николай Басков раскрыл причину отказа от поездки на музыкальный конкурс «Евровидение» с исполнителем Филиппом Киркоровым. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Филипп "съел" все, что только можно на "Евровидении". Знает всю кухню изнутри», — отметил артист. По словам Баскова, для Киркорова каждый год кого-то везти на международный песенный конкурс — это уже развлечение. При этом Киркоров неоднократно предлагал Баскову составить ему компанию, но певец каждый раз отказывался. «Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить», — поделился он.

О том, что Киркоров будет представлять Молдавию, стало известно 27 января. Он поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены подготовленным выступлением.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.