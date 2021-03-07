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Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта

Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта
Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.


"Двадцать шестого февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия (вакцины "Спутник V") – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте (имени) Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно", - сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

По словам замминистра, сейчас в республике стоит задача привить своих граждан от коронавируса, после чего можно будет начать и экспорт вакцины.


"В настоящее время "Спутник V" - это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но не забываем и про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", - заметил Чередниченко.

В мире

По материалам: ria.ru
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