Big Hit представили самого маленького поклонника BTS в мире: «Я нарисовал своего дядю Чимина!»

Алексей Вольцев

Если вы думаете, что милее мальчиков «Бантан» нет ничего на этом свете, спешим вас разубедить! Вы не видели самого маленького поклонника группы! А теперь познакомимся. На фото ниже вас ждет бэбик по имени Моа (Moa). Этот сладкий ребенок так любит кумиров молодежи, что решил изобразить одного из них на бумаге. Счастливчиком, получившим портрет от пупсика, стал Чимин (Jimin). Случайным образом именно его фото оказалось на распечатке, с которой «великий художник срисовывал черты лица айдола».

Конечно, мы немного преувеличили. Моа чуточку не угадал с пропорциями, но давайте простим ему эту оплошность в силу возраста! А теперь несколько фактов о произошедшем…

Моа — сын хореографа BTS Сына Сундыка (Son Sungdeuk).Фотографию, на которой мальчишка трудится над портретом Чима, опубликовала мама ребенка. Она оставила милую надпись: «Я нарисовал дядю Чимина».Моа создал свой шедевр не просто так. Картинка нужна была для Winter Package, где есть отдельная отснятая часть с рисунками детей. По сценарию музыканты должны отгадывать, кто изображен на картинках, полученных от разных детишек.

А теперь оцените портрет юного мастера. Какую оценку вы готовы ему поставить? P.S. Не скупитесь, он же еще кроха!