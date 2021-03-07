Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft

Алексей Вольцев

По меньшей мере 60 тысяч организаций в мире подверглись кибератаке группы хакеров из Китая из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с расследованием дела.

Ранее независимый журналист и писатель Брайан Кребс со ссылкой на источники сообщал, что кибератаке из-за уязвимости Microsoft Exchange Server подверглись не менее 30 тысяч организаций в США.