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Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft

Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
По меньшей мере 60 тысяч организаций в мире подверглись кибератаке группы хакеров из Китая из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с расследованием дела.

Ранее независимый журналист и писатель Брайан Кребс со ссылкой на источники сообщал, что кибератаке из-за уязвимости Microsoft Exchange Server подверглись не менее 30 тысяч организаций в США.

В мире

По материалам: ria.ru
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