«Боится, что жених передумает?»: жена бойфренда Анастасии Макеевой заявила, что он все еще в браке

Влада Некрасова

Когда Роман Мальков встал на одно колено перед Макеевой прямо на сцене, растроганная актриса дала свое согласие и приняла кольцо от бойфренда. Однако, похоже, что со свадьбой паре придется подождать, ведь мужчина еще связан узами брака.

Об этом «NewsTes.ruу» стало известно во время разговора с супругой Романа — Светланой. Женщина подтвердила, что они прошли через процедуру развода в конце февраля, однако решение еще не вступило в силу. Кроме того, Мальков не явился в суд, и вердикт может быть обжалован в любую минуту. По словам юристов, это значит, что мужчина до сих пор состоит в законных отношениях, а потому пока не имеет права вступать в новый брак. «Анастасии так не терпится выскочить замуж в четвертый раз, что даже не может дождаться официального развода! Или боится, что жених передумает?» — удивлялась Светлана.

При этом жених 39-летней Анастасии Макеевой уже давно строит планы на семейную жизнь с актрисой, позабыв об отцовских обязанностях. Теперь Светлане одной приходится заботиться о четверых наследниках, пропадая на работе. По ее словам, мужчина не отозвался даже на просьбы детей помочь им с поиском медикаментов, когда они в них остро нуждались.

«Роман ни копейки не присылает детям, даже на лекарства. Они перестали уже просить и писать ему, но внезапно заболели. Мы подумали, что, может, он сейчас ответит? Но и тут Роман ответил: «Нет», — поделилась экс-возлюбленная Малькова.

Светлана признается, что ее не задевает новая история любви супруга. Она не следит за жизнью бывшего избранника и полностью посвящает себя семье. «О предложении узнала от 16-летнего сына, ему стали присылать видео друзья: «Посмотри на своего отца». На что он ответил: «Он уже не мой отец», — отметила жена Романа.

Так, наследники окончательно оборвали контакты с родителем и даже уговоры матери не заставили их пересмотреть свое решение. «Как относятся дети к выбору папы? Никак, ровно год прошел, как он уехал и не прилетал к ним. Я им говорила: «Общайтесь, разблокируйте», но они не хотят его больше знать. Цена оказалось дорогой — это дети… Но, может, это для меня дорогая цена, как для матери?» — рассуждала Светлана.

Впрочем, недавний выпад Макеевой, которая назвала соперницу «озлобленной женой», она оставлять не стала: «Мне озлобляться некогда и времени на это нет. Я веду все официальные бракоразводные дела с помощью адвокатов, пока он занимается прелюбодеяниями на весь мир. Дети вполне большие, чтобы самостоятельно увидеть в Instagram все, чем занят их папа. Они делают свои умозаключения из этих развратных и недостойных для обозрения видео, оператором которых является их отец».

Напомним, что о романе Макеевой с женатым бизнесменом стало известно еще зимой. Мальков приехал в Москву на заработки и остался из-за пандемии. Летом он познакомился с артисткой — Роман выполнял работы у нее на участке. Видимо, тогда и завязались их романтические отношения. А позже выяснилось, что мужчина оставил супругу и четырех детей ради звездной избранницы.

О расставании Роман сообщил жене в смс-сообщении. После этого Светлане пришлось уйти с головой в работу, чтобы обеспечить наследников всем необходимым. Женщина уверена, что ей по силам воспитать детей в одиночку.