Бузова объявила о возвращении «Дома-2»

Вадим Карасев

Григорий Сысоев / РИА Новости

Ведущая и певица Ольга Бузова объявила о возвращении в эфире реалити-шоу «Дом-2», переставшего транслироваться на канале ТНТ с конца 2020 года. Видео с анонсом опубликовано в Instagram-аккаунте dom2magazine.

«Этого ждали все. Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается! Стань новой звездой и осуществи свои мечты! Пройди кастинг и стань легендой. Новая весна, новая любовь и новый "Дом-2"!» — заявила Бузова в ролике, снятом в студии.

О том, что реалити-шоу, которое выходило на канале ТНТ с 2004 года, объявило новый кастинг, в начале февраля сообщала бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова. По ее словам, кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно.

В середине февраля авторы «Дома-2» обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. Позже участников заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.