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Были подругами: в Киеве задержана подозреваемая в убийстве инспектора киберполиции

Были подругами: в Киеве задержана подозреваемая в убийстве инспектора киберполиции

В ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева обнаружили тело старшего инспектора киберполиции Святославы Петровой. Подозреваемую в убийстве задержали. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По информации полицейских, убитой сотруднице было 38 лет. Ей нанесли более 40 ножевых ранений.

«Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева, удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской», — заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, убитая и подозреваемая дружили.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего и проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.

Задержанной 38-летней женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

«NewsTes» публиковали видео с места происшествия.

Фото lidanews.by/

Украина

По материалам: fakty.ua
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