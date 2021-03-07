Чонгук и Чимин повторили сцену из Титаника

Влада Некрасова

Чонгук (Jungkook) и Чимин (Jimin) страшно заскучали от своей банальной карьеры. Ну чем они могут похвастаться? Съемки, гастроли, мировые туры, светские тусовки, куча обычных проектов в формате видео, шоу, интервью… Сколько можно?! Но айдолы нашли решение всех своих проблем. Наконец они смогут избавиться от статуса самых популярных на свете уважаемых певцов и… переквалифицироваться в актеры! Ожидали такое развитие событий?!

Красавчики не стали мелочиться и решили сразу же повторить сцену из культового фильма «Титаник». Единственное различие новой корейской версии от оригинальной — это название сцен. Угадайте, какая из фотографий, опубликованных ниже, получила «прозвище» «Бантаник»?

Итак, Чонги решил сыграть роль Джека (Jack), которую в официальной версии исполнил Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), а Чими занял позицию Розы Дьюитт Бьюкейтер (Rose DeWitt Bukater), ставшей героиней актрисы Кейт Уинслет (Kate Winslet). Парни встали также, как и легендарная парочка из фильма: Чонгук взял Мочи за талию, а Чими широко расставил руки и задумчиво посмотрел ввысь, «растворившись» в любовных мечтаниях. Теперь у «Титаника» появилась более современная интерпретация!

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