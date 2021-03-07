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Денис Глушаков стал отцом в третий раз

Денис Глушаков стал отцом в третий раз

Денис Глушаков поделился радостной новостью — он вновь стал отцом. У футболиста родилась дочь. Пользователи Сети засыпали спортсмена поздравлениями и теплыми словами.


34-летний Денис Глушаков опубликовал фото из роддома, представ в медицинском костюме, шапочке и маске. На снимке футболист одной рукой держит новорожденную дочь. «Первый хет-трик в жизни, о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — трогательно подписал публикацию полузащитник.

Поклонники тут же поздравили Дениса с радостным событием. «Ювелир! Всего хорошего вашей семье!»; «Здоровья всем!»; «Три раза в одни ворота — это к счастью!» — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, с 2020 года Глушаков состоит в отношениях со спортсменкой Ксенией Коваленко. Ранее футболист был женат на Дарье, от которой у него есть дочери: девятилетняя Лера и четырехлетняя Саша. С экс-возлюбленной Денис развелся в 2018-м. Их расставание сопровождалось громким скандалом: Глушакова заявила, что футболист подвергал ее домашнему насилию, а также изменял. В частности, она поймала его с другой во время банных процедур. 

К слову, Глушаков принимает активное участие в жизни старших наследниц. Футболист часто видится с дочками и помогает финансово, хотя ранее между экс-супругами возникали споры по поводу материальной поддержки детей. «С Дениса взысканы алименты в размере трети от всех его доходов. Мы этим решением довольны и считаем его законным и справедливым, обжаловать его не будем. Дети остались жить с мамой», — рассказывал Сергей Жорин, который представлял интересы Дарьи.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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