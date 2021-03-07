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Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка

Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка

Совсем скоро Денис Тагинцев и Анна Мельникова станут родителями. Танцовщица уже находится на последних сроках беременности. Возлюбленные не стали интриговать поклонников и раскрыли пол будущего ребенка.


Возлюбленные ждут девочку! Сейчас пара активно подбирает имя наследнице, которая вот-вот появится на свет. «Сегодня мне приснилось, что уже на руках ее держал... Когда начали искать имя, то вдруг мы обнаружили, что с отчеством Денисовна не так много имен, которые сочетаются», — заявил 32-летний Тагинцев в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1». 

35-летняя Анна Мельникова и вовсе в шутку предложила Денису оставить малышку без отчества. «Спросила у него: «Ты не обидишься, если будет у ребенка только фамилия и имя?» У меня первая дочка Милиана просто без отчества, у нее папа из Литвы», — отметила танцовщица. 

К слову, Денису при крещении дали имя Дионисий. Теперь же хореограф думает, какое отчество дочке подойдет больше. «Я предположил: красиво будет, если малышка будет названа своим именем и отчество у нее будет Дионисовна, а не Денисовна. Это же нечто похожее и, вроде, никак не убирает моего имени», — поделился Тагинцев. 

Напомним, Анна и Денис вместе пять лет. Не так давно возлюбленные обзавелись собственным жильем — они построили дом. «Большая благодарность родителям, которые больше болели за этот дом, чем мы. Помогали с рабочими, идеями, помогали с экономией. У меня папа посчитает каждую копеечку, поэтому столько денег нам удалось сэкономить. Мы построили дом за полгода», — рассказал Тагинцев. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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