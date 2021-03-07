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Девушка пожаловалась на запахи гнилого мяса и тухлых яиц после коронавируса

Девушка пожаловалась на запахи гнилого мяса и тухлых яиц после коронавирусаФото: Veetmano Prem / Global Look Press

В Великобритании репортер Джеймелуиз Хадспит пожаловалась на отвратительные запахи после перенесенного COVID-19 в декабре 2020 года. Об этом сообщает Mirror.

Девушка получила положительный тест на коронавирус, симптомы заболевания были легкими, поэтому ей не потребовалось лечение в больнице. Через три месяца к ней вернулись обоняние и вкус.

«Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами», — рассказывает о своем состоянии Джеймелуиз. По ее словам, сначала она подумала, что запах находится внутри ее квартиры и провела уборку. Но когда она почувствовала отвратительный запах в супермаркете и на прогулке с собакой, она поняла, что у нее проблемы с обонянием.

Другие переболевшие COVID-19 рассказывали о запахах пота, дыма, химикатов, дрожжей и даже крови.

Джеймелуиз говорит, что у нее нет способов облегчить последствия болезни и нет понимания, когда оно пройдет. Она испытывает тошноту и стресс от отвратительных запахов. Кроме того, девушка может есть только самые простые продукты, например овсяные хлопья, макароны, так как любая ароматная еда вызывает отвращение до такой степени, что она вынужден ее выплевывать и ее начинает рвать.

В мире

По материалам: lenta.ru
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