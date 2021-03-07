Дима Билан сделал шокирующее признание: «Обнаружили ВИЧ»

Анастасия Иванова

В telegram-канале «НеМалахов» рассказали некоторые детали о том, как проходила презентации песни «Sugar» певицы Натальи Гордиенко с организованной здесь же вечеринкой Филиппа Киркорова по случаю релиза трека. На светском мероприятии собралась вся звездная элита, а одним из гостей стал артист Дима Билан. В то время, пока некоторые представители прессы, находясь среди селебрити, обсуждали страшную худобы Дмитрия, он общался с другими сотрудниками популярных изданий и, как отмечают в источнике, случайно проболтался о неприятной проблеме, коснувшейся его питомца: «У моего кота обнаружили ВИЧ».

Увы, он не уточнил, о каком именно пушистом друге идет речь, но публика сделала вывод, что, возможно, Дима говорил о коте Соломоне, которого спас от гибели на улице.

«Зимой лежал на улице возле дома , с вываленным языком .. я с ним толкался везде по местным клиникам , и он выжил !!! Я никогда не был кошатником , я собачник , но он как человечище … ещё столько историй , которые расскажу позже !!! А пока в #story смотрите и слушайте , я такого ещё не видел и не слышал !» — делился о жизни со своим новом котом Билан.

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