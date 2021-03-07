Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем

ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем


В Виннице рано утром 7 марта легковушка столкнулась с дизель-поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Как сообщили в областном главке ГСЧС, водитель ВАЗ-2106 получил травмы и был госпитализирован.

ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем
Спасатели на месте ДТП

Почему автомобиль застрял на переезде, будет установлено в ходе расследования.

Напомним, минувшим летом в Алтайском крае РФ пожарная машина без тормозов влетела в проезжающий поезд. Ее водителя спасти не удалось.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем
ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
МВД провело музыкальный флешмоб в московском метро
МВД провело музыкальный флешмоб в московском метро
Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами
Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами
Карпович специально злит Муцениеце страстным фото с Прилучным: «Хотела войны? Получай!»
Карпович специально злит Муцениеце страстным фото с Прилучным:
Власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID
Власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID
Алена Савкина рассказала про желание подавлять и борьбу с «мужским иго»
Алена Савкина рассказала про желание подавлять и борьбу с «мужским
Клиника, в которой лечили Богдана, будет разбираться с Аленой Савкиной
Клиника, в которой лечили Богдана, будет разбираться с Аленой Савкиной
В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии
Администрации Байдена предложили новый подход к России
Администрации Байдена предложили новый подход к России
Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка
Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером

Еще по теме

В Чувашии пассажирский поезд столкнулся с иномаркой
На Донбассе автобус попал под поезд
КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом в Москве
В Таиланде поезд столкнулся с пикапом, погиб человек