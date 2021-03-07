Егор Кончаловский о младшем брате: «Пока все, что Петя у меня спрашивает, касается авто премиум-класса»

Лидия Мартынова

Егор Кончаловский редко общается с единокровным братом Петей. Из-за большой разницы в возрасте режиссеру тяжело найти с ним общий язык, при этом он всегда готов выслушать родственника и помочь советом.

55-летний Егор Кончаловский не скрывает, что у него мало общих тем с братом. По словам режиссера, он просто не знает, о чем говорить с 18-летним родственником. «Петя мне во внуки годится… Он сам мне иногда звонит. Пока все советы, которые спрашивал, касались автомобилей премиального класса. Не приобрести, а просто узнать, какой лучше. Как будто я в этом большой специалист. Но я не большой специалист», — рассказал артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Егор Андреевич подчеркнул, что и видится с братом не так часто. «Может показаться странным, но у нас семья такая. Мы не собираемся, как цыгане и песни не поем», — добавил Кончаловский.

Отметим, что Петр уже определился с будущей профессией. Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского не хочет идти по стопам родственников и связывать свою жизнь с кинематографом. «Я не в эти края собираюсь. Планирую стать архитектором», — признался звездный наследник.

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Егор Кончаловский уверен, что брат еще передумает и станет либо актером, либо режиссером. «Петя учится в школе, в которой я начинал. Замечательная школа. Я сейчас это прекрасно понимаю. Я слышал, что он собирается поступать на архитектора. Но моя дочь Маша тоже собиралась поступать и во МГИМО, и в МГУ, и во ВГИК, и в питерскую Академию искусств. Но потом сказала, что Петербург ее не принял», — заключил он.