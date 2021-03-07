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Елена Валюшкина: «Подруга потребовала: «Прекрати играть бабушек!». Но мне это нравится!»

Елена Валюшкина: «Подруга потребовала: «Прекрати играть бабушек!». Но мне это нравится!»

Елена Валюшкина не стесняется своего возраста. Актриса с удовольствием играет мам и бабушек. Артистка и коллегам по сцене советует не молодиться, а избавиться от комплексов.


58-летняя Елена Валюшкина спокойно соглашается на роли бабушек. По словам артистки, в этом нет ничего зазорного. «Я прекрасно понимаю, что мне уже не шестнадцать. С ужасом смотрю на актрис, которые на сцене молодятся, вижу, как некоторые не могут переступить этот рубеж. Одна подруга потребовала: «Прекрати играть бабушек!». Но мне это нравится! Часто играю мам уже достаточно взрослых артистов, которые ненамного моложе меня. Кстати, зрители отмечают, что в фильмах я становлюсь удивительно похожа на своих кинодетей. Так заложено природой — мы стареем, и с этим ничего нельзя сделать. Бороться бесполезно, ты всегда проиграешь, и чем быстрее актриса с этим смирится, тем больше ролей получит», — считает звезда.

К слову, сейчас Валюшкина очень востребована. Как известно, после съемок в сериале «Универ. Новая общага» и комедии «Горько!» к ней пришла вторая волна популярности. «Вообще я бесхозная актриса, за мной никто не стоит. Меня просто несет по течению, прибивает к берегу, а потом дальше несет. Все, что делаю, я делаю сама. За мной нет «серых кардиналов». Сплю я с чистой совестью, как младенец. Смотрю цветные сны и даже вещие. Скажу твердо: сегодня могу все! Нахожусь в потрясающем актерском состоянии», — отметила артистка.

В начале года вышел фильм «Последний богатырь: Корень зла», в котором Елена Викторовна исполнила одну из главных женских ролей. Картина собрала в прокате уже более 2 миллиардов рублей. Валюшкина объяснила, почему киносказка обрела такой успех.

«Над фильмом работала российская команда. Хотя, конечно, уровень был очень высокий. И качество техники на площадке, и то, как с тобой обращаются, и актерские вагончики — все очень комфортно и дорого. В этот проект вложено 650 миллионов рублей — конечно, все на высоком уровне. Невозможно представить себе, сколько стоил один съемочный день. Снимали не только в павильонах, были и выезды на натуру. Лес снимали в Сочи, зимние съемки при морозе -20 проходили в Перми, озера и реки — это уже в Карелии. Помню, там один из каскадеров на лошади упал и сломал руку. Были сумасшедшие, трудные съемки. Но результат стоил того», — поделилась актриса.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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