Елизавете II придется делить самолет с премьером

Вадим Карасев

Елизавета IIФото: HANNAH MCKAY / Reuters

Королеве Великобритании Елизавете II придется делить один самолет с премьер-министром страны Борисом Джонсоном из-за сокращения расходов на оборону. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского издания, официальный парк самолетов королевы, состоящий из четырех лайнеров, в ближайшее время будет продан. Елизавета II будет пользоваться самолетом премьера, который недавно был выкрашен в цвета флага Великобритании. Отмечается, что королева впервые за время своего правления осталась без персонального борта.

В настоящее время правительство страны готовится представить обновленную стратегию по внешней политике и обороне. Она предусматривает значительное сокращение оборонных расходов, в том числе на эксплуатацию некоторых самолетов и кораблей.

Ранее Елизавете II подарили двух новых щенков корги, чтобы той было легче пережить кризис в семье, связанный с болезнью ее мужа, принца Филиппа, и ссорой с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам источника The Sun, королева была в восторге от подарка. Несмотря на то, что щенки пробыли в Виндзорском замке всего несколько недель, они уже чувствуют себя как дома. Однако ни пол, ни возраст, ни клички питомцев не уточняются.