ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации

Вадим Карасев

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюзу (ЕС) предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленных темпов вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, «вялые» темпы вакцинации в Европе вызывают беспокойство инвесторов, так как могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса. При этом задержка в возобновлении работы на один-два месяца может стоить экономике ЕС от 50 до 100 миллиардов евро.

Отмечается, что европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, а продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов. Главный стратег фонда Principal Global Investors Сима Шах сообщил, что вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей. Издание также назвало среди причин перебои с поставками и сопротивление в обществе.

В конце февраля стало известно, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года поставит меньше доз вакцины, чем планировалось по контракту, — около 90 миллионов вместо 180 миллионов доз. Из-за технических проблем компании отстают от графика производства на два месяца.

Ранее в марте сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики. Общая стоимость плана президента США Джо Байдена по спасению экономики страны может превысить 1,9 триллиона долларов. Из них 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом, около 1 триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям и сообществам.