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Евгений Маргулис об Инстасамке и ее бойфренде: «Вне камер они абсолютно нормальные люди»

Евгений Маргулис об Инстасамке и ее бойфренде: «Вне камер они абсолютно нормальные люди»

Бывший участник группы «Машина времени» занимается музыкальными проектами на ТВ, куда приглашает молодых исполнителей. Так, он успел познакомиться с популярными рэперами и даже подружился с ними.


65-летний Евгений Маргулис не ожидал, что общение с современными звездами принесет ему столько удовольствия. В особенности он был удивлен, поработав с Инстасамкой и ее возлюбленным Олегом, выступающим под псевдонимом Moneyken. По словам артиста, несмотря на весь эпатаж, пара произвела на него приятное впечатление. 

«Они забавные такие, все «исписанные». Но вне камер — абсолютно нормальные люди, все понимающие, в меру циничные. Мне даже показалось, что образованные и эрудированные», — заметил Маргулис. 

Наслышан Евгений Шулимович и о Моргенштерне. Музыкант не считает, что имеет право осуждать подобное творчество, но признается, что на постоянной основе проигрывать треки рэпера не смог бы. «Это не моя музыка, но я с ней знаком. Молодежь сама выбирает себе, что любить. Не знаю, будет ли это нравиться им через лет пять-семь», — поделился артист. 

Маргулис не скрывает, он испытывает большой интерес к нынешним музыкальным тенденциям, однако считает нелогичным, когда опытные исполнители отказываются от традиций в угоду публике. «Когда красишь остатки волос в разные цвета и выходишь пузатенький, утянутый в блестящее трико, — по-моему, это ужас. Надо вовремя уходить», — рассуждал он. 

Напомним, что основной успех Евгению Шулимовичу принесло участие в группе «Машина времени». Он отдал проекту почти три десятка лет и дважды покидал коллектив. «Я как в тюремном заключении провел 26 лет. Но в тот момент, когда на афише было написано «Андрей Макаревич и группа «Машина Времени», я понял, что группе кирдык. Да и мне стало скучно, было проще заниматься другим делом. Я начал играть сольные концерты», — признался Маргулис. 

При этом артист смог сохранить дружеские отношение с лидером «Машины времени». В интервью на YouTube-канале «В ДЕБРИ!» он уверил, что всегда приглашает Макаревича на дни рождения, а также часто переписывается с ним. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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