Европу призвали к сдерживанию «имперских притязаний» Китая по опыту СССР

Вадим Карасев

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Европу призвали к сдерживанию «имперских притязаний» Китая на гегемонию в Азии по опыту СССР. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Наращивание военной мощи Пекином представляет собой прямую угрозу не для Европы, а для его азиатских соседей, отмечается в публикации. В экономическом отношении Китай сейчас так же силен, как ЕС и США.

Пекин расширяет суверенитет, угрожает Тайваню, разрушает демократию в Гонконге и подавляет тибетцев и уйгуров. Эксперты регулярно предупреждают о новой холодной войне. Соседи Китая ожидают от Европы и США общей стратегии сдерживания Пекина путем политического давления и военного присутствия.

Одним из способов может стать объединение, аналогичное тем, которые формировали в XX веке для «сдерживания» СССР и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе.

Ранее 7 марта сообщалось, что в министерстве обороны Германии предупредили о растущей угрозе из-за новых военных возможностей России и Китая. Согласно материалу, Россия обладает ядерными боеголовками в количестве 6375 единиц и преследует цель «дестабилизировать и ослабить» НАТО.