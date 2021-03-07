Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Facebook заблокировал статью РБК, которая была написана со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав ее ложной. Об этом пишет само издание в воскресенье, 7 марта.

«РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ», — говорится в сообщении редакции. Уточняется, что представителям Facebook направлен запрос на проведение проверки, издание также ждет объяснения мотивов блокировки со стороны социальной сети.

В самом материале издания был релиз ФСБ. В нем было сказано, что в Воронеже задержали предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, также они провоцировали межнациональные конфликты. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов Воронежа. 18 февраля их задержали.