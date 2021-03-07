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Федеральное казначейство России решило провести фестиваль патриотического рэпа

Федеральное казначейство России решило провести фестиваль патриотического рэпаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральное казначейство России объявило о проведении в стране фестиваля патриотического рэпа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что 1-й Всероссийский фестиваль пройдет в три этапа. После регионального отбора состоятся финалы в федеральных округах, а завершится мероприятие гала-концертом в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Сроки начала фестиваля пока не объявлены.

В фестивале примут участие сотрудники финансово-экономических органов и правоохранительных органов и их родственники, а также студенты.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик отметил, что целью фестиваля является укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи.

Ранее сообщалось, что песня WAP от американских рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии «Би-би-си», опубликовавшего рейтинг лучших синглов и альбомов 2020-го. Хип-хоп-композиция, в припеве которой поется про «влажную киску», заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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