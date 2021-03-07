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Французский миллиардер погиб при крушении вертолета

Французский миллиардер погиб при крушении вертолетаФото: BENOIT TESSIER / Reuters

Во Франции при крушении частного вертолета погиб миллиардер и депутат Национального собрания Оливье Дассо, ему было 69 лет. Об этом сообщает Europe 1.

По данным телеканала, трагедия произошла в Туке на побережье Нормандии. Кроме Дассо также погиб пилот.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter назвал большой потерей внезапную смерть Дассо. «Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, местное выборное должностное лицо, командующий запасом ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране», — написал глава государства.

7 февраля проживавший в Дубае (ОАЭ) последние четыре месяца российский бизнесмен Станислав Другалев упал на машине с моста на дорожной развязке. Родственники в интервью Telegram-каналу Mash выразили мнение, что смерть носит криминальный характер.

В мире

По материалам: lenta.ru
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