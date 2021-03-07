Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V»

Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V»

Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V»Фото: Xinhua / Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил инвестиции России в науку после создания вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

«У меня бы конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что препарат формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов.

Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет
Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет
В Госдуме заявили о готовности защитить ДНР и ЛНР при нападении Украины
В Госдуме заявили о готовности защитить ДНР и ЛНР при нападении
Российскую организацию «За права человека» распустили
Российскую организацию «За права человека» распустили
Были подругами: в Киеве задержана подозреваемая в убийстве инспектора киберполиции
Были подругами: в Киеве задержана подозреваемая в убийстве инспектора
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти привитого
Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти
Девушка пожаловалась на запахи гнилого мяса и тухлых яиц после коронавируса
Девушка пожаловалась на запахи гнилого мяса и тухлых яиц после
Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V»
Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины
Ира Пинчук хочет купить более вместительный автомобиль
Ира Пинчук хочет купить более вместительный автомобиль
В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ
Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ
Ирина Ортман: «Я нахожу счастье в семье и это меня гармонизирует»
Ирина Ортман: «Я нахожу счастье в семье и это меня гармонизирует»

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для

Еще по теме

Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
«Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире
Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»