Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из самых популярных женщин-астрологов на данный момент. Каждый ее обзор бьет точно в цель и дает людям надежду на счастливое будущее. Следуйте ее советам на неделю с 8 по 14 марта, чтобы сделать свою жизнь лучше.

На этой неделе обстановка будет максимально спокойной. Звезды и планеты не будут кардинально менять свое положение. Это значит, что нас ждет размеренность и спокойствие. Но, как известно, в тихом омуте черти водятся. Возможно, что в такой период активизируются токсичные и злые люди. Постарайтесь почаще пользоваться специальными оберегами, чтобы защитить себя от их влияния.

Овен

У Овнов на этой неделе снова появятся все шансы сделать лучше свою финансовую жизнь. Начать неделю стоит с аффирмаций на успех и богатство. Они помогут не потерять запал к концу рабочей недели и остаться на позитивной волне. Это будет очень позитивное время, в которое можно начинать заниматься новыми делами. Не нужно много рисковать, иначе можно из лидеров превратиться в аутсайдеров. Чрезмерная активность не пойдет на пользу. Нужно уметь отдыхать и посвящать себя близким людям. В любви Овнов ждут немалые успехи.

Телец

Тельцам предстоит очень динамичная и непростая неделя, на которой многим из них придется выйти из зоны комфорта. Люди этого Знака Зодиака могут сильно уставать, но в этом нет ничего страшного. Если силы вдруг подойдут к концу, можно воспользоваться эффективной медитацией против усталости. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы научились более мудро расходовать свои силы и время. Очень яркими и позитивными днями станут выходные 13 и 14 марта. Ночные светила помогут Тельцам обрести счастье и любовь, восстановить силы.

Близнецы

Близнецам сейчас нельзя упускать деталей. Нужно следить за всем, что происходит вокруг. В середине недели возможны внеплановые изменения, так что придется держать ухо востро. В понедельник может временно пропасть запал, но к четвергу появятся новые силы. Это будет чистая зодиакальная мотивация, заставляющая Близнецов двигаться вперед. Конец недели окажется очень благоприятным для тех, кто умеет прислушиваться к внутреннему голосу. Ночные светила спровоцируют рост удачи, улучшение настроения. Большой успех ждет Близнецов в любви.

Рак

У Раков наступает время, когда силы могут покидать их довольно быстро, причем без особой причины. Это тот самый момент, когда «хочется, но не получается». Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как восстанавливать энергию и силы. В любовной сфере стоит помнить, что первое впечатление — самое правильное. Если понравится какой-то человек, а потом возникнут сомнения на его счет, Ракам лучше не обращать на них внимание. В отношениях с уже имеющейся второй половинкой понадобится осторожность. Не нужно сыпать обвинениями.

Лев

Львам на этой неделе нужно научиться правильно распоряжаться денежной энергетикой. Для этого им потребуется следовать трем простым правилам. Это позволит расходам уменьшаться, а доходам расти. Самое главное — не менять приоритеты. На этой неделе можно заниматься духовными практиками, осознанными сновидениями. Ночные светила благоволят странникам, так что Львы могут отправиться в дальнюю дорогу. Энергетика недели плохо подходит для уединения. Нужно больше общаться с людьми, чтобы не унывать.

Дева

На этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки. Это может быть новая одежда либо какие-то аксессуары и украшения для дома. Звезды хотят, чтобы Девы преобразили себя и то место, в котором они живут или работают. Стоит навести порядок, сделать косметический ремонт, выбросить ненужные вещи. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, особенно в первые дни недели, так что не стоит бить тревогу, если что-то пойдет не так. Сильные заговоры на везение помогут избежать встреч с неприятностями на работе и в бизнесе.

Весы

На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Одиноким Весам удастся как следует развлечься и получить дозу внимания от противоположного пола. Самое главное — правильно разбираться в людях, отделяя позитивных людей от тех, кто может разрушить жизнь. Советы экстрасенсов в этом плане будут очень полезными. Наступает благоприятное время для исполнения всех своих желаний. Весам стоит обратить внимание на свои «хочу». Можно купить новый телефон, порадовать себя новой одеждой.

Скорпион

Скорпионам стоит наладить личную жизнь. Все те, у кого есть какие-то проблемы в отношениях, смогут решить их без ругани и споров. Одиноким представителям этого Знака удастся познакомиться с достойными претендентами на роль второй половинки. Чтобы повысить свои шансы на успех, Скорпионам стоит стать более отзывчивыми. В финансовой сфере этим людям стоит пользоваться камнями, привлекающими деньги и удачу. Дело в том, что все может пойти наперекосяк, причем незаметно для самих Скорпионов. Предусмотрительность не помешает.

Стрелец

Ночные светила существенно увеличат денежный поток для Стрельцов. Это будет очень благоприятное время для всех, кто не привык сидеть и ждать у моря погоды. Если есть лишние деньги, лучше не жалеть их на отдых и смену обстановки. На этой неделе можно посещать интересные места, развлекаться. В отношениях с близкими лучше не давать пустые обещания. В большом коллективе стоит полагаться на факты, а не на домыслы. Очень важно доводить дела до конца, не лениться, не переоценивать свои возможности.

Козерог

Начало недели для Козерогов может быть очень сложным, поскольку их могут внезапно покинуть силы и хорошее настроение. Исправить положение помогут пять простых способов. Это благоприятное время для домашних дел, общения с родственниками, детьми, второй половинкой. На работе нужно смотреть в оба, поскольку враги будут умело расставлять сети. Люди станут бросать много обидных слов, но не стоит воспринимать их слишком близко к сердцу. Самые негативные люди сейчас — это банальные завистники.

Водолей

У Водолеев ожидается очень динамичная неделя, несмотря на то, что звезды в спокойном состоянии. Желательно помнить о знаках Вселенной, предупреждающих об опасности. Также можно полагаться и на шестое чувство, ведь оно будет достаточно сильным в период с 8 по 14 марта. Энергия, подпитываемая Марсом, находящимся в Близнецах, даст о себе знать. Многие планы могут срываться без особых на то причин. Чтобы этого не происходило, Водолеям категорически не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня.

Рыбы

Первые два дня недели будут наполнены делами и событиями, которые быстро опустошат запасы сил Рыб. Их энергетика может истощиться, но шесть полезных способов помогут побороть усталость и вернуть жизненные силы. Начиная со среды произойдет небольшая энергетическая перестройка. Ночные светила подарят Рыбам много удачи во всех сферах жизни. На выходных стоит быть осторожными тем, кто находится в отношениях. Могут открываться любовные треугольники, а тактичность и сдержанность уйдут на второй план.