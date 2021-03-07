Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Регионы России могут начать снимать ограничения через 2-4 недели после Москвы — на такой срок столица опережает субъекты. Прогноз озвучил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает URA.RU.

«Я думаю, что Москва для всех пример», — сказал он.

Болибок напомнил, что решения по снятию ограничений регионы принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев напомнил, что ограничения снижают постепенно. Он не исключил, что при снижении заболеваемости все меры отменят. По его словам, отмена самоизоляции для лиц из групп риска не повлияет глобально на рост показателей. Малышев объяснил это тем, что у большей части людей данной категории ограничены физические возможности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Он также объявил о разблокировке социальных карт. Решение вступит в силу в понедельник, 8 марта. Собянин объяснил, что эпидемиологическая ситуация позволяет принять такие меры — уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве снижается каждую неделю. При этом он призвал лиц из групп риска по возможности воздержаться от поездок.