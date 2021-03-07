Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России

Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России

Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах РоссииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Регионы России могут начать снимать ограничения через 2-4 недели после Москвы — на такой срок столица опережает субъекты. Прогноз озвучил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает URA.RU.

«Я думаю, что Москва для всех пример», — сказал он.

Болибок напомнил, что решения по снятию ограничений регионы принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев напомнил, что ограничения снижают постепенно. Он не исключил, что при снижении заболеваемости все меры отменят. По его словам, отмена самоизоляции для лиц из групп риска не повлияет глобально на рост показателей. Малышев объяснил это тем, что у большей части людей данной категории ограничены физические возможности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Он также объявил о разблокировке социальных карт. Решение вступит в силу в понедельник, 8 марта. Собянин объяснил, что эпидемиологическая ситуация позволяет принять такие меры — уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве снижается каждую неделю. При этом он призвал лиц из групп риска по возможности воздержаться от поездок.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем
ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
МВД провело музыкальный флешмоб в московском метро
МВД провело музыкальный флешмоб в московском метро
Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами
Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами
Карпович специально злит Муцениеце страстным фото с Прилучным: «Хотела войны? Получай!»
Карпович специально злит Муцениеце страстным фото с Прилучным:
Власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID
Власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID
Алена Савкина рассказала про желание подавлять и борьбу с «мужским иго»
Алена Савкина рассказала про желание подавлять и борьбу с «мужским
Клиника, в которой лечили Богдана, будет разбираться с Аленой Савкиной
Клиника, в которой лечили Богдана, будет разбираться с Аленой Савкиной
В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии
Администрации Байдена предложили новый подход к России
Администрации Байдена предложили новый подход к России
Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка
Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером

Еще по теме

Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов