Инстасамка начала масштабную травлю Клавы Коки: «Соси детка, тебе до такого только мечтать!»

Лидия Мартынова

Инстасамка является одной из тех эпатажных селебрити, за плечами которых новые скандальные ситуации появляются ежедневно. Разумеется, она не смогла пройти мимо публичного отказа Клавы Коки в коллаборации и, зацепившись за слова певицы в stories, начала, как выражаются поклонники Клавы, «жёстко хейтить Коку в сети и натравливать на нее тинейджеров».

«И кому еще нужен был фит? Сегодня у мамы выходит трек, и мама покажет, сколько должно быть на плейлисте», — высказалась Инстасамка после унизительного обращения видеоблогерши в ее сторону.

«Малышка, всё это просто смешно))) Спасибо за внимание!» – ответила Клава хайповой Зотеевой.

Разочаровавшись, что не смогла никак задеть конкурентку, Инстасамка решила «выбросить» еще одну провокацию и опубликовала в stories скрины с композицией Клавы, подписав публикации хамской фразочкой «kiss my ass» и отметив, что песня Коки заняла лишь 94 место в «Чарте ВКонтакте».

«Сама без хайпа, а других хейтит!», «БОЖЕ чарт в КОНТАКТЕ! что может быть важнее?», «Карди Би соси детка, тебе до такого только мечтать!» — посмеялись над попытками Самки поднять репутацию в Telegram.

© Instagram / instasamka